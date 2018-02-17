Инструкция по квадрокоптеру FuriBee F36

17.02.2018 13:37
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железо


Очень популярный за свою стабильность и управляемость комнатно-офисный квадрокоптер - однако инструкция к нему идет такая, что понять из нее что да как нажимать (особенно про headless) - достаточно проблематично - исправляем ситуацию.



Включение

Подсоедините разъем аккумулятора коптера к его плате - на нем замигают светодиоды, затем включите пульт 5, затем левый стик 1 вверх до отказа, затем вниз до отказа - светодиоды должны перестать мигать и зажгутся непрерывно.

Все - коптер готов к полету.

Калибровка

Если коптер плохо слушается пульта - поставьте его на ровную горизонтальную поверхность, включите его, как описано выше, затем оба стика 1 и 3 в правый нижний угол и держать - коптер начнет мигать светодиодами - держать то того момента, пока мигание не сменится постоянным светом - отпустить стики, затем передвинуть их в левый нижний угол - опять также мигание - держать до постоянного света и отпустить - все, калибровка завершена.

Имейте ввиду, что калибровка сбрасывает коррекцию дрейфа (триммирование) - и это правильно.

Подстройка дрейфа (триммирование)

Двойными кнопками 6 и 2 осуществляется компенсация дрейфа коптера, т.е. необходимо нажимать противоположную дрейфу кнопку.

6 (под правым стиком) - горизонтальный дрейф
2 (между стиками) - вертикальный дрейф

Пример - в спокойном состоянии (когда коптер просто висит в воздухе) и без ветра его медленно тащит влево - следует нажимать на 6 правую кнопку до тех пор, пока коптер перестанет сносить.

Расходы

Двойной кнопкой под левым стиком 4 переключаются расходы (скорости), их всего два - 40% (один пик) и 100% (два пика).

Перевороты (флипы)

При нажатии на правый стик 3 включается режим переворотов.
Далее его можно либо отключить, снова нажав на этот стик, либо указать направление им-же - коптер сделает переворот в этом направлении, после чего режим переворотов отключится автоматически.

Возврат домой (лететь к пульту)

Активируется нажатием на левый стик 1, отключается нажатием на этот-же стик.
Делать только на большом расстоянии от коптера и когда он достаточно высоко.
Во время возврата можно чуть подруливать коптером влево-вправо.

Режим headless

Нажать на левый стик 1 и правым стиком 3 указать направление головы квадра в данный момент от вас.

Пример: коптер стоит к вам задом, голова его смотрит вперед (от вас), соотвественно для активации headless режима нажимаем левый стик 1, затем правый стик 3 вперед - все, режим включен.

Пока активен данный режим пульт постоянно попискивает.

Отключение данного режима - нажатие на левый стик 1

Зарядка

Когда у коптера кончается энергия, его светодиоды начнут мигать - его нужно посадить как можно скорее.

Затем отключить пульт, отсоединить аккумулятор от коптера и подключить его в зарядное устройство, которое включить в любой USB-зарядник.
Пока акум заряжается - в зарядном устройстве будет гореть светодиод, как только аккумулятор зарядится до максимума - светодиод потухнет.

17.02.2018, Protocoder
Рос06.06.2018 23:58:36#ответить
Молодцы! Кратко и по делу! А то найти не мог нормальную инструкцию
Tvir08.06.2018 19:52:12#ответить
Спасибо вам большое. Инструкция просто спасительная.
Не сразу дошло, что левый стик можно ещё и вправо-влево двигать.
А что делает большая кнопка по центру ? неизвестно? Да и кнопка ли это?

Небольшая опечатка в пункте про переключение расходов ? указанная кнопка находится под _левым_ стиком.
Protocoder09.06.2018 17:54:21#ответить
Благодарю, поправил.

"Большая кнопка" про которую Вы говорите - ее нет в новых версиях - там просто пластик (у меня такой), скорее всего пульт был взят в ранних версиях от какой-то другой модели, в которой использовался не радио а ИК-канал, и за этим темным окошком стоял ИК-диод.

Но это лишь моя догадка. Попробуйте нажать на нее - она вообще нажимается?
Tvir10.06.2018 19:53:48#ответить
Да, нажимается. Можно было бы счесть просто болтающимся куском пластика, но слишком уж хорошо щёлкает.
Вообще, правда похоже на ИК-окошко, хоть и не просвечивается совершенно. Вполне могли взять остатки корпусов или формы от других пультов, а эту штуку лить из того же пластика, что и кнопки, раз уж здесь это не важно.
Александр15.07.2018 17:33:05#ответить
У меня тоже самое, нажимается с щелчкам как и остальные. Попробую разобрать пульт и посмотреть как там на самом деле всё.
Вячеслав09.09.2018 23:43:46#ответить
Здравствуйте. Имел неосторожность подарить внуку (6 лет), теперь проблема - как управиться с игрушкой? Может кто-то подскажет, как предельно просто, без специфических терминов (Дрейф, треммирование и т.п.) научить этого змея нормально летать - чтобы поднимался, вправо-влево, назад, вниз. Буду очень благодарен! Да, еще, постоянно вылетает коннектор АКБ из гнезда, можно как-нибудь исправить? Спасибо безмерное, кто откликнется! Удачи всем авиаторам!
Protocoder12.09.2018 01:56:42#ответить
Вылетание клеммы из гнезда лечится отгибанием штырьков чуть чуть - левый - влево, правый - вправо.

А вот летать - тут все не просто :)

Для начала поставить коптер на горизонтальную ровную поверхность (пол, например), и откалибровать его (см. выше).
После этого сами аккуратно взлетите им и постарайтесь его "завесить" на одном месте, если после этого не трогать управление и коптер сам куда-то двигается - это и есть дрейф - его нужно убрать (триммировать), как описано выше.

После этого у Вас будет послушная игрушка и ее можно давать дитю.

Самое главное и самое первое - пусть научится держать коптер перед собой в "зависнутом" состоянии - это база, и только после этого уже пытаться летать.
Следующее самое важное - научиться понимать, что лево / право всегда идет исходя из того, куда направлен "нос" коптера (если не активирован headless).
И только после этого пытаться летать.

Все ИМХО, конечно.
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