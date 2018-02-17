Инструкция по квадрокоптеру FuriBee F36

Включение

5

1

Калибровка

1

3

Имейте ввиду, что калибровка сбрасывает коррекцию дрейфа (триммирование) - и это правильно.

Подстройка дрейфа (триммирование)

6

2

6

2

6

Расходы

4

Перевороты (флипы)

3

Возврат домой (лететь к пульту)

1

Режим headless

1

3

1

3

1

Зарядка

Очень популярный за свою стабильность и управляемость комнатно-офисный квадрокоптер - однако инструкция к нему идет такая, что понять из нее что да как нажимать (особенно про headless) - достаточно проблематично -Подсоедините разъем аккумулятора коптера к его плате - на нем замигают светодиоды, затем включите пульт, затем левый стиквверх до отказа, затем вниз до отказа - светодиоды должны перестать мигать и зажгутся непрерывно.Все - коптер готов к полету.Если коптер плохо слушается пульта - поставьте его на ровную горизонтальную поверхность, включите его, как описано выше, затем оба стикав правый нижний угол и держать - коптер начнет мигать светодиодами - держать то того момента, пока мигание не сменится постоянным светом - отпустить стики, затем передвинуть их в левый нижний угол - опять также мигание - держать до постоянного света и отпустить - все, калибровка завершена.Двойными кнопкамиосуществляется компенсация дрейфа коптера, т.е. необходимо нажимать противоположную дрейфу кнопку.(под правым стиком) - горизонтальный дрейф(между стиками) - вертикальный дрейфПример - в спокойном состоянии (когда коптер просто висит в воздухе) и без ветра его медленно тащит влево - следует нажимать направую кнопку до тех пор, пока коптер перестанет сносить.Двойной кнопкой под левым стикомпереключаются расходы (скорости), их всего два - 40% (один пик) и 100% (два пика).При нажатии на правый стиквключается режим переворотов.Далее его можно либо отключить, снова нажав на этот стик, либо указать направление им-же - коптер сделает переворот в этом направлении, после чего режим переворотов отключится автоматически.Активируется нажатием на левый стик, отключается нажатием на этот-же стик.Делать только на большом расстоянии от коптера и когда он достаточно высоко.Во время возврата можно чуть подруливать коптером влево-вправо.Нажать на левый стики правым стикомуказать направление головы квадра в данный момент от вас.Пример: коптер стоит к вам задом, голова его смотрит вперед (от вас), соотвественно для активации headless режима нажимаем левый стик, затем правый стиквперед - все, режим включен.Пока активен данный режим пульт постоянно попискивает.Отключение данного режима - нажатие на левый стикКогда у коптера кончается энергия, его светодиоды начнут мигать - его нужно посадить как можно скорее.Затем отключить пульт, отсоединить аккумулятор от коптера и подключить его в зарядное устройство, которое включить в любой USB-зарядник.Пока акум заряжается - в зарядном устройстве будет гореть светодиод, как только аккумулятор зарядится до максимума - светодиод потухнет.