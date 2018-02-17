Инструкция по квадрокоптеру FuriBee F36
17.02.2018 13:377
Очень популярный за свою стабильность и управляемость комнатно-офисный квадрокоптер - однако инструкция к нему идет такая, что понять из нее что да как нажимать (особенно про headless) - достаточно проблематично - исправляем ситуацию.
ВключениеПодсоедините разъем аккумулятора коптера к его плате - на нем замигают светодиоды, затем включите пульт 5, затем левый стик 1 вверх до отказа, затем вниз до отказа - светодиоды должны перестать мигать и зажгутся непрерывно.
Все - коптер готов к полету.
КалибровкаЕсли коптер плохо слушается пульта - поставьте его на ровную горизонтальную поверхность, включите его, как описано выше, затем оба стика 1 и 3 в правый нижний угол и держать - коптер начнет мигать светодиодами - держать то того момента, пока мигание не сменится постоянным светом - отпустить стики, затем передвинуть их в левый нижний угол - опять также мигание - держать до постоянного света и отпустить - все, калибровка завершена.
Имейте ввиду, что калибровка сбрасывает коррекцию дрейфа (триммирование) - и это правильно.
Подстройка дрейфа (триммирование)Двойными кнопками 6 и 2 осуществляется компенсация дрейфа коптера, т.е. необходимо нажимать противоположную дрейфу кнопку.
6 (под правым стиком) - горизонтальный дрейф
2 (между стиками) - вертикальный дрейф
Пример - в спокойном состоянии (когда коптер просто висит в воздухе) и без ветра его медленно тащит влево - следует нажимать на 6 правую кнопку до тех пор, пока коптер перестанет сносить.
РасходыДвойной кнопкой под левым стиком 4 переключаются расходы (скорости), их всего два - 40% (один пик) и 100% (два пика).
Перевороты (флипы)При нажатии на правый стик 3 включается режим переворотов.
Далее его можно либо отключить, снова нажав на этот стик, либо указать направление им-же - коптер сделает переворот в этом направлении, после чего режим переворотов отключится автоматически.
Возврат домой (лететь к пульту)Активируется нажатием на левый стик 1, отключается нажатием на этот-же стик.
Делать только на большом расстоянии от коптера и когда он достаточно высоко.
Во время возврата можно чуть подруливать коптером влево-вправо.
Режим headlessНажать на левый стик 1 и правым стиком 3 указать направление головы квадра в данный момент от вас.
Пример: коптер стоит к вам задом, голова его смотрит вперед (от вас), соотвественно для активации headless режима нажимаем левый стик 1, затем правый стик 3 вперед - все, режим включен.
Пока активен данный режим пульт постоянно попискивает.
Отключение данного режима - нажатие на левый стик 1
ЗарядкаКогда у коптера кончается энергия, его светодиоды начнут мигать - его нужно посадить как можно скорее.
Затем отключить пульт, отсоединить аккумулятор от коптера и подключить его в зарядное устройство, которое включить в любой USB-зарядник.
Пока акум заряжается - в зарядном устройстве будет гореть светодиод, как только аккумулятор зарядится до максимума - светодиод потухнет.
17.02.2018, Protocoder
Не сразу дошло, что левый стик можно ещё и вправо-влево двигать.
А что делает большая кнопка по центру ? неизвестно? Да и кнопка ли это?
Небольшая опечатка в пункте про переключение расходов ? указанная кнопка находится под _левым_ стиком.
"Большая кнопка" про которую Вы говорите - ее нет в новых версиях - там просто пластик (у меня такой), скорее всего пульт был взят в ранних версиях от какой-то другой модели, в которой использовался не радио а ИК-канал, и за этим темным окошком стоял ИК-диод.
Но это лишь моя догадка. Попробуйте нажать на нее - она вообще нажимается?
Вообще, правда похоже на ИК-окошко, хоть и не просвечивается совершенно. Вполне могли взять остатки корпусов или формы от других пультов, а эту штуку лить из того же пластика, что и кнопки, раз уж здесь это не важно.
А вот летать - тут все не просто :)
Для начала поставить коптер на горизонтальную ровную поверхность (пол, например), и откалибровать его (см. выше).
После этого сами аккуратно взлетите им и постарайтесь его "завесить" на одном месте, если после этого не трогать управление и коптер сам куда-то двигается - это и есть дрейф - его нужно убрать (триммировать), как описано выше.
После этого у Вас будет послушная игрушка и ее можно давать дитю.
Самое главное и самое первое - пусть научится держать коптер перед собой в "зависнутом" состоянии - это база, и только после этого уже пытаться летать.
Следующее самое важное - научиться понимать, что лево / право всегда идет исходя из того, куда направлен "нос" коптера (если не активирован headless).
И только после этого пытаться летать.
Все ИМХО, конечно.